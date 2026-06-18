Faycelles

Festival des Rencontres Musicales, Concert à Faycelles

église Faycelles Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival Autour des Cordes, c'est un moment de convivialité autour d'artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés..

Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival Autour des Cordes, c'est un moment de convivialité autour d'artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés… Concerts dans des châteaux et églises du Pays de Figeac avec Orchestre et Chœur, Musique de Chambre, Récitals, etc…

.

église Faycelles 46100 Lot Occitanie contact@festivaldefigeac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Combining concerts designed to satisfy even the most discerning music lovers with lively musical evenings in villages around Figeac, the Festival Autour des Cordes offers a warm and welcoming experience featuring top-tier international artists for passionate music lovers.

L’événement Festival des Rencontres Musicales, Concert à Faycelles Faycelles a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Figeac