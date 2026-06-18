Festival des Rencontres Musicales concert à Larroque-Toirac Larroque-Toirac
Festival des Rencontres Musicales concert à Larroque-Toirac Larroque-Toirac vendredi 7 août 2026.
Larroque-Toirac
Festival des Rencontres Musicales concert à Larroque-Toirac
église Larroque-Toirac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival des Rencontres Musicales, c'est un moment de convivialité autour d'artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés…
Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival des Rencontres Musicales, c'est un moment de convivialité autour d'artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés…
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église Larroque-Toirac 46160 Lot Occitanie contact@festivaldefigeac.com
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English :
Combining concerts designed to satisfy even the most discerning music lovers with lively musical evenings in villages around Figeac, the Festival des Rencontres Musicales offers a warm and welcoming atmosphere featuring top-tier international artists for passionate music lovers…
L’événement Festival des Rencontres Musicales concert à Larroque-Toirac Larroque-Toirac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Figeac