festival des roses de Chédigny Chedigny Saint-Saturnin-lès-Apt

A Chédigny, la rose fête son 20ème anniversaire Cette année, le Festival des Roses de Chédigny fête sa 20ᵉ édition, un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux des jardins et des fleurs.

Le festival est l’occasion de rencontres avec des rosiéristes, pépiniéristes, horticulteurs et artisans présentant leurs plus belles collections et créations. Les visiteurs pourront profiter d’expositions, de conseils d’experts, participer à des ateliers-démonstrations, et à des animations pour petits et grands.

Pour cette 20ᵉ édition, les organisateurs ont préparé un programme spécial, mêlant art floral et convivialité, célébrant beauté et savoir – faire autour du végétal.

Le 20e Festival des Roses de Chédigny est un événement à ne pas manquer !

Dates : samedi 30 et dimanche 31 mai

[https://www.chedigny.fr/fr/article/festival-des-roses-de-chedigny-24-et-25-mai-847.html](https://www.chedigny.fr/fr/article/festival-des-roses-de-chedigny-24-et-25-mai-847.html)

Début : 2026-05-30T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T18:00:00.000+02:00

Chedigny 5 place de la mairie Saint-Saturnin-lès-Apt 84490 Vaucluse



