Auriac-sur-Vendinelle

FESTIVAL DES RUELLES

Auriac-sur-Vendinelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:30:00

fin : 2026-05-08 23:30:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

Auriac-sur-Vendinelle se transforme en terrain de jeu artistique pour la quatorzième édition du Festival des Ruelles.

Bim Bam Boom

Le cétacé chouchou de la Vendinelle remonte à la surface, bien décidé à nous en mettre plein les mirettes.

Ça va être énorme !

Pour cette nouvelle édition, la Baleine des Ruelles prévoit deux jours d’escale ébouriffante. La belle débarque avec une valise aussi grosse qu’elle, pleine de trésors abracadabrantesques. Pour se mettre en jambe, le vendredi, quoi de mieux qu’un show marionnettiste ou des jeux d’équilibristes accompagnés de notes de piano ? Le rythme s’accélère et on enchaîne avec une transe euphorique et chaloupée sur un joyeux dancefloor. Le samedi, gare à vos zygomatiques théâtre humoristique, jongleries punks rock, cascades multi-vitaminées, duos de cirque, portés acrobatiques, scènes de ménage…

L’appel au rire et à la joie partagée résonne si fort que les arbres se joignent à la fiesta pour des déambulations musicales, poétiques ou endiablées, pour tous les goûts. Bien sûr, la Baleine a tout prévu pour les pitchous une boom ambiance forestière et un manège techno 100 % recyclé. Et pour les infatigables, les sportifs de haut niveau, place à la natation synchronisée et à une free-party pré-colombienne. Laissez-vous porter par les flots et en avant les paillettes !

Ouverture des festivités Vendredi à 18h30, et jusqu’à 23h30. Et dès le lendemain 14h30, on y retourne jusqu’au bout de la nuit !

Participation nécessaire au chapeau.

Prévoyez de préférence pièces et billets et votre gobelet !

Un espace bivouac accueillera les plus fêtards pour deux nuits douces au vert, dès le vendredi soir.

Pensez à covoiturer et à privilégier les transports en commun ou mobilités douces. .

Auriac-sur-Vendinelle 31460 Haute-Garonne Occitanie festivalauriac@gmail.com

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English :

Auriac-sur-Vendinelle is transformed into an artistic playground for the fourteenth edition of the Festival des Ruelles.

L’événement FESTIVAL DES RUELLES Auriac-sur-Vendinelle a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE