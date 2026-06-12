Festival des Scènes Vagabondes – Programme du 27 juin Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 10:00 – 23:00

Gratuit : oui ACCÈS???? Tramway ligne 1, arrêt Beaujoire — navettes retour dès 22h30 (toutes les 30 min) – Bus C6 arrêt Roseraie???? Parking vélo à l’entrée · 30 min depuis l’hôtel de ville (le long de l’Erdre)???? Bar et restauration locale sur place Adulte, En famille, Tout public, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior

Cette deuxième journée du festival propose un programme bien dense, entre spectacles jeune public, fanfare, théâtre, danse, lecture, cirques concerts et ateliers. Le public est invité à découvrir la richesse et la diversité de la création artistique nantaise dans une ambiance familiale. Du matin jusqu’au soir, il sera possible de parcourir librement le parc entre les quatre scènes, un chapiteau, un amphithéâtre en paille, un village du livre ainsi qu’un bar et une offre de restauration locale. Entrée gratuite. PROGRAMME 11h Le Loup en Slip (Cie Grand Vacarme) — Théâtre de bruitages · Famille dès 5 ans · Chapiteau · 45 mn11h30 Ma grand-mère est mythologiste (Noémie Truffaut) — Conte musical LSF · Famille dès 7 ans · Amphipaille · 50 mn12h30 Fanfare de la Bottière — Musiques balkaniques, 40 enfants 7–11 ans · Parc · 30 mn13h Chorale Sans Nom — Rock expérichoral, gospel, chants du monde · Grande Scène · 45 mn13h45 J’essaie de tuer personne (Cie Bougies Noires) — Théâtre & danse · Chapiteau · 45 mn14h30 La Rue des Lilas (Sylvain GirO) — Chant polyphonique à 5 voix · Amphipaille · 1h15h45 Miel — Soul contemporaine R&B · Grande Scène · 30 mn16h15 Nox in situ (Léa Vinette) — Danse & performance · Petite Scène · 30 mn16h30 N.éon (Cie Yvann Alexandre) ? DERNIÈRE NANTAISE — Danse · Scène Erdre · 50 mn17h Traverses 1.1 (Cie La Réciproque) — Lecture musicale · Amphipaille · 45 mn17h45 Potomitan (Cie Skanda) — Danse afro-antillaise · Chapiteau · 45 mn18h45 L’Anglais — Chanson pop/folk/rock · Grande Scène · 45 mn19h30 Santa, ce qu’il me reste de la Corse (Pauline Dau) — Cirque & piano · Amphipaille · 1h20h30 Nox in situ — 2e représentation — Petite Scène · 30 mn21h Elmer Food Beat « Le Re-Tour 2026 » — 40 ans de rock nantais · Grande Scène · 2h · dès 14 ans VILLAGE DU LIVRE & ATELIERS ???? Espace éditeurs (ZTL, La Cabane bleue, Ctrl Zèbre…) de 11h à 19h???? Ateliers 14h30–19h : Photos de vacances (Ariane Hugues) · P.O.P (L’Annexe) · Jardin imaginaire (Karine Bernadou) Retrouvez toute la programmation du festival

Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-floral-de-la-beaujoire-roseraie



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