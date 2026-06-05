Broût-Vernet

Festival des Solidarités de Broût-Vernet

Salle Polyvalente Place de l’Eglise Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Avec le Festival des Solidarités de Broût-Vernet un programme riche et varié vous attend ! Spectacle de l’Atelier Chorale de la Magic, ateliers sur l’alimentation, repas partagé avec produits locaux, concerts aux genres musicaux diversifiés …

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Salle Polyvalente Place de l’Eglise Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 20 68 centresocial.lamagic@gmail.com

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English :

With the Festival des Solidarités de Broût-Vernet: a rich and varied program awaits you! A performance by the Magic Choir Workshop, workshops on food, a shared meal featuring local produce, concerts of all kinds…

L’événement Festival des Solidarités de Broût-Vernet Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule