Festival des Solidarités de Broût-Vernet Broût-Vernet
Festival des Solidarités de Broût-Vernet Broût-Vernet vendredi 3 juillet 2026.
Broût-Vernet
Festival des Solidarités de Broût-Vernet
Salle Polyvalente Place de l’Eglise Broût-Vernet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Avec le Festival des Solidarités de Broût-Vernet un programme riche et varié vous attend ! Spectacle de l’Atelier Chorale de la Magic, ateliers sur l’alimentation, repas partagé avec produits locaux, concerts aux genres musicaux diversifiés …
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Salle Polyvalente Place de l’Eglise Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 20 68 centresocial.lamagic@gmail.com
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English :
With the Festival des Solidarités de Broût-Vernet: a rich and varied program awaits you! A performance by the Magic Choir Workshop, workshops on food, a shared meal featuring local produce, concerts of all kinds…
L’événement Festival des Solidarités de Broût-Vernet Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule
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