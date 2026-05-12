Marchés des producteurs de pays Broût-Vernet
Marchés des producteurs de pays Broût-Vernet vendredi 24 juillet 2026.
Broût-Vernet
Marchés des producteurs de pays
Place de l Église Broût-Vernet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Dînez sur place en composant votre menu auprès des producteurs ou achetez et emportez les produits fermiers dans votre foyer.
.
Place de l Église Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dine on site by selecting your menu from the producers, or buy and take home farm produce.
L’événement Marchés des producteurs de pays Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Broût-Vernet (Allier)
- Automobile & transition énergétique Centre Social La MAGIC Broût-Vernet 20 mai 2026
- AMILO DIDEMO en concert La Brouette en Scène Broût-Vernet 23 mai 2026
- Rendez-vous aux Jardins La Brouette en Scène Broût-Vernet 6 juin 2026
- Visite-découverte du jardin de La Brouette en Scène, La Brouette en Scène, Broût-Vernet 6 juin 2026
- La réaction des arbres face aux blessures, La Brouette en Scène, Broût-Vernet 6 juin 2026