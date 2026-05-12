Broût-Vernet

Marchés des producteurs de pays

Place de l Église Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Dînez sur place en composant votre menu auprès des producteurs ou achetez et emportez les produits fermiers dans votre foyer.

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Place de l Église Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Dine on site by selecting your menu from the producers, or buy and take home farm produce.

L’événement Marchés des producteurs de pays Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Val de Sioule