Informations pratiques

Broût-Vernet

La Magic Guinguette

Place de l’église Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 00:00:00

Date(s) :

2026-07-17

La Magic Guinguette débarque à Brout-Vernet ! Mocktails maison, jus de fruits et gourmandises offerts avec le sourire. Ambiance conviviale, chacun apporte à grignoter ! Ouvert à tous, gratuit !

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Place de l’église Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 20 68 contact@lamagic.fr

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English :

The Magic Guinguette is coming to Brout-Vernet! Homemade mocktails, fruit juices, and treats served with a smile. A friendly atmosphere—everyone brings something to snack on! Open to everyone—it’s free!

L’événement La Magic Guinguette Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule