La Magic Guinguette Broût-Vernet
vendredi 17 juillet 2026 · Broût-Vernet
Informations pratiques
Broût-Vernet
La Magic Guinguette
Place de l’église Broût-Vernet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 00:00:00
Date(s) :
2026-07-17
La Magic Guinguette débarque à Brout-Vernet ! Mocktails maison, jus de fruits et gourmandises offerts avec le sourire. Ambiance conviviale, chacun apporte à grignoter ! Ouvert à tous, gratuit !
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Place de l’église Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 20 68 contact@lamagic.fr
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English :
The Magic Guinguette is coming to Brout-Vernet! Homemade mocktails, fruit juices, and treats served with a smile. A friendly atmosphere—everyone brings something to snack on! Open to everyone—it’s free!
L’événement La Magic Guinguette Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule
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