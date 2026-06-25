Pézenas

FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LES MEILLEURS MOMENTS DE DANIEL VILLANOVA

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas Hérault

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-01

Daniel Villanova revient avec son spectacle 2026 et revisite les sketchs cultes qui ont marqué plus de 40 ans de carrière. Un florilège de personnages et de scènes emblématiques pour 1h30 de rires et de nostalgie.

Dans ce spectacle 2026, l’humoriste revient sur ce qui a fait son succès depuis 1984 auprès d’un large public.

Pour répondre au souhait de nombreux spectateurs, et à la demande de l’Illustre Théâtre, il vous offre aujourd’hui un florilège des grands moments villanovesques qui ont émaillé toutes ces années Le tracteur à Robert , La boulangerie , La partie de loto , Le contremaître espagnol , La commère au frigo , Mouline aux champignons , Raoul Poudevigne , etc, etc… tant de scènes mémorables qui ont fait de Daniel VILLANOVA et de son village imaginaire de Bourougnan

le creuset des fous-rires de toute une région.

Se tenant toujours loin des modes et des compromissions médiatiques, l’artiste persiste et signe son parcours si particulier qui a fait de lui, plus de quarante ans durant, l’un des personnages les plus populaires de la scène régionale.

1h30 de rires (et de bons souvenirs !) à ne pas manquer ! .

22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English : FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LES MEILLEURS MOMENTS DE DANIEL VILLANOVA

Daniel Villanova returns with his show *2026* and revisits the iconic sketches that have defined his more than 40-year career. A medley of iconic characters and scenes for an hour and a half of laughter and nostalgia.

L’événement FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE LES MEILLEURS MOMENTS DE DANIEL VILLANOVA Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34