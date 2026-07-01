CONCERT DES STARS POUR LES ÉTOILES Pézenas
samedi 25 juillet 2026 · Pézenas
Informations pratiques
Pézenas
CONCERT DES STARS POUR LES ÉTOILES
Parc Sans Souci Pézenas Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Double concert hommage à Jean Ferrat et Serge Reggiani au Parc Sans Souci. Erwens interprète Ferrat, Tom Torel chante Reggiani, accompagnés de musiciens. Une soirée sous les étoiles, entre émotion, poésie et chanson française.
Lieu Théâtre de verdure Parc Sans Souci
Contact 04.67.98.36.40
Début du concert 20H30 .
Parc Sans Souci Pézenas 34120 Hérault Occitanie
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English : CONCERT DES STARS POUR LES ÉTOILES
Double tribute concert to Jean Ferrat and Serge Reggiani at Parc Sans Souci. Erwens performs Ferrat’s songs, Tom Torel sings Reggiani’s, accompanied by musicians. An evening under the stars, filled with emotion, poetry, and French chanson.
L’événement CONCERT DES STARS POUR LES ÉTOILES Pézenas a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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