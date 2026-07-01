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AGENDA · Pézenas

CONCERT DES STARS POUR LES ÉTOILES Pézenas

samedi 25 juillet 2026 · Pézenas

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Parc Sans Souci
Ville
34120 Pézenas
Département
Hérault
Tarif
20 20 20

Pézenas

CONCERT DES STARS POUR LES ÉTOILES

Parc Sans Souci Pézenas Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Double concert hommage à Jean Ferrat et Serge Reggiani au Parc Sans Souci. Erwens interprète Ferrat, Tom Torel chante Reggiani, accompagnés de musiciens. Une soirée sous les étoiles, entre émotion, poésie et chanson française.
Lieu Théâtre de verdure Parc Sans Souci

Contact 04.67.98.36.40

Début du concert 20H30   .

Parc Sans Souci Pézenas 34120 Hérault Occitanie  

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English : CONCERT DES STARS POUR LES ÉTOILES

Double tribute concert to Jean Ferrat and Serge Reggiani at Parc Sans Souci. Erwens performs Ferrat’s songs, Tom Torel sings Reggiani’s, accompanied by musicians. An evening under the stars, filled with emotion, poetry, and French chanson.

L’événement CONCERT DES STARS POUR LES ÉTOILES Pézenas a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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