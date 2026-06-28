MOLIÈRE, L’IMPROMPTU DE PÉZENAS SPECTACLE THÉÂTRAL DE RUE Pézenas

Pézenas

MOLIÈRE, L’IMPROMPTU DE PÉZENAS SPECTACLE THÉÂTRAL DE RUE

Place Gambetta Pézenas Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-28 2026-08-30

L’Impromptu de Pézenas est une visite théâtralisée immersive qui plonge le public dans le Pézenas des années 1650, au moment où la troupe de Molière séjourne dans la ville et cherche à se faire une place dans le monde du théâtre.

Quand les rues de Pézenas deviennent une scène de théâtre !

Et si les spectateurs remontaient le temps pour rencontrer Molière avant qu’il ne devienne Molière ?

Avec L’Impromptu de Pézenas, Olivier Cabassut propose une expérience théâtrale immersive au cœur du centre historique de Pézenas. Guidé par Guillaume Gély, barbier emblématique de la ville et témoin privilégié de son époque, le public suit les pas de la troupe de Jean-Baptiste Poquelin durant les années décisives qui ont forgé l’œuvre du futur dramaturge.

Entre histoire et fiction, personnages réels et situations théâtrales, cette création fait revivre l’effervescence artistique du XVIIe siècle.

Les spectateurs assistent aux répétitions des premières farces de Molière, découvrent les coulisses de la vie des comédiens itinérants et partagent leurs doutes, leurs ambitions et leurs passions.

Plus qu’une visite, L’Impromptu de Pézenas est une plongée vivante dans l’histoire du théâtre

français. .

Place Gambetta Pézenas 34120 Hérault Occitanie

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English : MOLIÈRE, L’IMPROMPTU DE PÉZENAS SPECTACLE THÉÂTRAL DE RUE

The Impromptu de P%E9zenas is an immersive theatrical tourthat immerses the audience in the P%E9zenas of the 1650s, at a time when Moli%E8re’s troupe was staying in the city and seeking to make a name for itself in the theater world.

L’événement MOLIÈRE, L’IMPROMPTU DE PÉZENAS SPECTACLE THÉÂTRAL DE RUE Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34