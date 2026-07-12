UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pézenas

CINÉMA PLEIN AIR Pézenas

jeudi 20 août 2026 · Pézenas

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Adresse
Théâtre De Verdure
Ville
34120 Pézenas
Département
Hérault
Tarif

Pézenas

CINÉMA PLEIN AIR

Théâtre De Verdure Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20 2026-08-22 2026-08-27 2026-08-29

Profitez de quatre soirées de cinéma en plein air gratuites au Théâtre de Verdure de Pézenas. Au programme Karate Kid Legends, Le Garçon et le Héron, Mission: Impossible The Final Reckoning et En fanfare.
  .

Théâtre De Verdure Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 41 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy four nights of free outdoor movies at the Théâtre de Verdure in Pézenas. On the program: *Karate Kid Legends*, *The Boy and the Heron*, *Mission: Impossible The Final Reckoning*, and *En Fanfare*.

L’événement CINÉMA PLEIN AIR Pézenas a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34

À voir aussi à Pézenas (Hérault)