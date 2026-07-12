Informations pratiques

Pézenas

CINÉMA PLEIN AIR

Théâtre De Verdure Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-22 2026-08-27 2026-08-29

Profitez de quatre soirées de cinéma en plein air gratuites au Théâtre de Verdure de Pézenas. Au programme Karate Kid Legends, Le Garçon et le Héron, Mission: Impossible The Final Reckoning et En fanfare.

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Théâtre De Verdure Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 41 00

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English :

Enjoy four nights of free outdoor movies at the Théâtre de Verdure in Pézenas. On the program: *Karate Kid Legends*, *The Boy and the Heron*, *Mission: Impossible The Final Reckoning*, and *En Fanfare*.

L’événement CINÉMA PLEIN AIR Pézenas a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34