CINÉMA PLEIN AIR Pézenas
jeudi 20 août 2026 · Pézenas
Informations pratiques
Pézenas
CINÉMA PLEIN AIR
Théâtre De Verdure Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-22 2026-08-27 2026-08-29
Profitez de quatre soirées de cinéma en plein air gratuites au Théâtre de Verdure de Pézenas. Au programme Karate Kid Legends, Le Garçon et le Héron, Mission: Impossible The Final Reckoning et En fanfare.
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Théâtre De Verdure Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 41 00
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English :
Enjoy four nights of free outdoor movies at the Théâtre de Verdure in Pézenas. On the program: *Karate Kid Legends*, *The Boy and the Heron*, *Mission: Impossible The Final Reckoning*, and *En Fanfare*.
L’événement CINÉMA PLEIN AIR Pézenas a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34