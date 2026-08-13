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AGENDA · Pézenas

ATELIER COURS D’ART FLORAL ADULTES Pézenas

jeudi 13 août 2026 · Pézenas

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Adresse
19 Rue Anatole France
Ville
34120 Pézenas
Département
Hérault
Tarif
35 35 35

Pézenas

ATELIER COURS D’ART FLORAL ADULTES

19 Rue Anatole France Pézenas Hérault

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Jeudi 13 août pour les adultes

1 créneau le matin et 1 créneau l’après-midi

Atelier fleurs fraiches ou atelier fleurs séchées

Matériel fourni
  .

19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 45 15 19 32  latoucheessentielle@gmail.com

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English : ATELIER COURS D’ART FLORAL ADULTES

Thursday, August 13 — for adults

1 session in the morning and 1 session in the afternoon

Fresh flowers workshop or dried flowers workshop

Materials provided

L’événement ATELIER COURS D’ART FLORAL ADULTES Pézenas a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34

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