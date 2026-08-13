Informations pratiques

Pézenas

ATELIER COURS D’ART FLORAL ADULTES

19 Rue Anatole France Pézenas Hérault

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Jeudi 13 août pour les adultes

1 créneau le matin et 1 créneau l’après-midi

Atelier fleurs fraiches ou atelier fleurs séchées

Matériel fourni

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19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 45 15 19 32 latoucheessentielle@gmail.com

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English : ATELIER COURS D’ART FLORAL ADULTES

Thursday, August 13 — for adults

1 session in the morning and 1 session in the afternoon

Fresh flowers workshop or dried flowers workshop

Materials provided

L’événement ATELIER COURS D’ART FLORAL ADULTES Pézenas a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34