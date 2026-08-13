ATELIER COURS D’ART FLORAL ENFANT Pézenas
jeudi 13 août 2026 · Pézenas
Informations pratiques
Pézenas
ATELIER COURS D’ART FLORAL ENFANT
19 Rue Anatole France Pézenas Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Atelier créatif Cours d’art floral Enfant
Jeudi 13 août pour les enfants
1 créneau le matin et 1 créneau l’après-midi
Atelier fleurs fraiches ou atelier fleurs séchées
Matériel fourni.
.
19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 45 15 19 32 latoucheessentielle@gmail.com
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English : ATELIER COURS D’ART FLORAL ENFANT
Creative Workshop: Floral Art Class for Kids
Thursday, August 13—for kids
1 session in the morning and 1 session in the afternoon
Fresh Flowers Workshop or Dried Flowers Workshop
Materials provided.
L’événement ATELIER COURS D’ART FLORAL ENFANT Pézenas a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34
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