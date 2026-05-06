Aire

Festival d’été Descente de caisses à savon

Aire Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Plongez dans une journée pleine de sensations et de bonne humeur ! Dès le matin, admirez l’arrivée des véhicules et vibrez lors des essais. Les enfants profiteront d’animations ludiques, de maquillage et de jeux, pendant que les plus chanceux tenteront leur chance à la tombola. Pause gourmande en musique avec concert , avant le grand spectacle les descentes folles des caisses à savon. Venez encourager les pilotes et partager la joie de la remise des prix en fin de journée !Les enfants s’amuseront avec les mascottes géantes et pourront se faire maquiller .Buvette et restauration sur place Organisé par le club du Mont d’Écry

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Aire 08190 Ardennes Grand Est club.du.mont.d.ecry@gmail.com

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English :

Immerse yourself in a day full of thrills and spills! In the morning, admire the arrival of the vehicles and experience the thrill of test drives. Children will enjoy fun activities, face painting and games, while the luckiest ones will try their luck at the tombola. There’ll also be a gourmet break with live music, before the big show: the crazy descents of the soapboxes. Come and cheer on the drivers, and share in the joy of the prize-giving at the end of the day! Children will have fun with the giant mascots, and can have their faces painted. Refreshments and catering on site Organized by the Mont d’Écry club

L’événement Festival d’été Descente de caisses à savon Aire a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme