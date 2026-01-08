Festival d’été Fête des enfants

Nanteuil-sur-Aisne Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le 2ème dimanche de septembre, RDV à Nanteuil-sur-Aisne pour une journée entièrement dédiée au divertissement et à la joie des plus jeunes.Au programme, une multitude d’activités ludiques et sportives attendent les enfants tout au long de la journée tyrolienne, balades à dos de poney, maquillages artistiques, châteaux gonflables géants, laser game gonflable, ateliers bricolage et bien d’autres avec cette année des nouveautés qui sauront vous ravir !De plus, ne manquez pas de participer à la tombola, offrant la chance de remporter des prix fantastiques ! Rejoignez-nous pour une journée inoubliable où les rires, les sourires et les souvenirs seront au rendez-vous !Ateliers, animations et spectacles proposés dans tout le village Buvette et restauration sur place

Nanteuil-sur-Aisne 08300 Ardennes Grand Est nanteuilanimation08@gmail.com

English :

On the 2nd Sunday in September, Nanteuil-sur-Aisne is the place to be for a day dedicated entirely to the fun and enjoyment of the very youngand don’t forget to take part in the raffle, with its fantastic prizes! Join us for an unforgettable day of laughter, smiles and memories! Workshops, entertainment and shows throughout the village Refreshments and food on site

