Festival d’été Histoires d’Océan Ardevon Pontorson

Informations pratiques

Pontorson

Festival d’été Histoires d’Océan

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Concert et lecture sur des textes d’Alessandro Baricco et des musiques de Bach à Gershwin au piano et au violon. .

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 45 45 63 20

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English : Festival d’été Histoires d’Océan

L’événement Festival d’été Histoires d’Océan Pontorson a été mis à jour le 2026-07-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts