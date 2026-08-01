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Festival d’été Histoires d’Océan Ardevon Pontorson

jeudi 27 août 2026 · Ardevon · Pontorson

Festival d’été Histoires d’Océan Ardevon Pontorson

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Ardevon
Adresse
2 rue du Prieuré
Ville
50170 Pontorson
Département
Manche
Tarif

Pontorson

Festival d’été Histoires d’Océan

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Concert et lecture sur des textes d’Alessandro Baricco et des musiques de Bach à Gershwin au piano et au violon.   .

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 45 45 63 20 

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English : Festival d’été Histoires d’Océan

L’événement Festival d’été Histoires d’Océan Pontorson a été mis à jour le 2026-07-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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