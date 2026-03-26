FESTIVAL DOC CEVENNES La Filature Lasalle

FESTIVAL DOC CEVENNES

La Filature 58, rue de la Croix, 30460 Lasalle Lasalle Gard

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-13

Le festival Doc-Cévennes propose une expérience conviviale et engagée du cinéma documentaire à Lasalle. Du 13 au 16 mai 2026, cette 25e édition invite à affuter notre esprit critique au détour de projections, rencontres, débats, et concerts.

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La Filature 58, rue de la Croix, 30460 Lasalle Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 4 66 60 17 99 contact@doc-cevennes.org

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English :

The Doc-Cévennes festival offers a friendly and committed experience of documentary cinema in Lasalle. From May 13 to 16, 2026, this 25th edition invites us to sharpen our critical thinking through screenings, encounters, debates and concerts.

L’événement FESTIVAL DOC CEVENNES Lasalle a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes