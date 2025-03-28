Festival Drôlement Bien

Besançon Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-26 23:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Drôlement Bien s’affirme comme le plus grand festival d’humour de France. Plus qu’un simple événement, c’est une véritable célébration de l’humour sous toutes ses formes, investissant la ville pour offrir des moments de légèreté et de convivialité. Attendez-vous à une programmation éclectique, mettant en lumière des talents confirmés et de nouvelles pépites de la scène humoristique française.

Drôlement bien, c’est l’occasion de découvrir des spectacles variés, des stand-ups percutants aux one-man-shows irrésistibles, le tout dans l’atmosphère chaleureuse et accueillante du festival. Préparez-vous à passer des moments… drôlement bien ! .

Besançon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 20 47 contact@drolementbien.fr

English : Festival Drôlement Bien

German : Festival Drôlement Bien

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Drôlement Bien Besançon a été mis à jour le 2025-09-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON