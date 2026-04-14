Festival Drôles de Zigotos, Saint-Pierremont, Saint-Pierremont

Festival Drôles de Zigotos Samedi 30 mai, 15h00 Saint-Pierremont Vosges

3€/spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Le festival Drôles de Zigotos, qui fête ses 5 ans à Saint-Pierremont, propose une programmation riche et variée articulée autour d’un espace central appelé le Village des Zigotos.

Voici une présentation détaillée des animations et activités prévues pour l’édition 2026 :

Le Village des Zigotos : Un Espace de Vie et de CréationOuvert en accès libre de 15h à 20h , le Village est conçu comme un lieu festif et convivial situé rue de l’Église. Il propose :

Activités Ludiques et Culturelles : Des animations variées incluant un escape game, une chasse au trésor, une exposition, des séances de dessins, des jeux et des contes.

Déambulations : Pour cette édition, certaines activités se déroulent directement dans les rues du village pour surprendre petits et grands.

Atelier Sérigraphie avec Spraylab : Les visiteurs sont invités à apporter leur propre t-shirt (ou autre support textile, de préférence en coton) pour découvrir les techniques de la sérigraphie et créer un souvenir personnalisé du festival.

Services sur place : Une buvette et un espace restauration sont gérés en continu par le comité des fêtes de Saint-Pierremont.

Les Spectacles et Performances

(Samedi 30 mai)

Le festival met en avant trois créations artistiques majeures :

Petit POP’RON Rouge (Cie Gingolph Gateau) : Un spectacle de théâtre de papier et pop-up pour les enfants dès 3 ans. Il revisite le conte classique avec des formes qui se déplient et des personnages qui s’échappent des pages.

PLAY (Cie Corps In Situ) : Une performance de danse interactive pour tout public dès 6 ans. Le public utilise des cartes et des dés pour devenir chorégraphe, choisissant la musique, les costumes et les mouvements des danseurs. À noter que ce spectacle est gratuit.

F.A.I.L – Fonce Avance Invincible Loser (Tréteaux de France) : Un théâtre de récit qui raconte l’histoire de Noa dans un vestiaire, explorant avec humour et force le thème de l’échec et de la persévérance.

Événements Spéciaux et Clôture

En plus des spectacles réguliers, le programme inclut des moments forts :

Soirée Spéciale Ados (Vendredi 22 mai) : Une soirée organisée par et pour les jeunes, comprenant des jeux, des conférences et des surprises. Cette soirée est strictement interdite aux plus de 16 ans.

CroQ Notes en scène ! : Un concert de l’ensemble de guitares de l’École de Musique de la 2C2R, suivi d’un moment où le public peut tester un jeu de cartes musical.

Cinéma en plein air : Le samedi soir à 21h30, la journée se termine par une projection de courts-métrages. Le public est invité à s’installer sur des transats avec des plaids pour profiter de la séance.Informations Pratiques de Réservation

Le tarif est unique : 3€ par spectacle par personne (hormis « PLAY »). Les jauges étant limitées, il est fortement conseillé de réserver par mail (secretariat@centresocial-aftr.fr) ou par téléphone (03 29 65 06 74).

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Nouvelle édition du festival jeune public Drôles de Zigotos le samedi 30 mai à Saint-Pierremont festival enfant

Drôles de Zigotos