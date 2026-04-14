Festival Drôles de Zigotos – Soirée spéciale ado, Saint-Pierremont, Saint-Pierremont

Festival Drôles de Zigotos – Soirée spéciale ado Vendredi 22 mai, 19h00 Saint-Pierremont Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

Soirée Spéciale Ados (Vendredi 22 mai) : Une soirée organisée par et pour les jeunes, comprenant des jeux, des conférences et des surprises. Cette soirée est strictement interdite aux plus de 16 ans.

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Soirée spécial ado du festival jeune public Drôles de Zigotos le vendredi 22 mai à Saint-Pierremont festival enfant

Drôles de Zigotos