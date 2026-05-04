Festival du 8 de Montcabrier Montcabrier

Montcabrier

Festival du 8 de Montcabrier

Le Bourg Montcabrier Lot

Tarif : 32 – 32 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Le 8 de Montcabrier est un dynamique festival de musique de chambre qui depuis plus de 15 ans favorise l’émergence de la musique classique à la campagne

Le 8 de Montcabrier est un dynamique festival de musique de chambre qui depuis plus de 15 ans favorise l’émergence de la musique classique à la campagne.

Pour rappeler son histoire, en 2008, Montcabrier avec son village médiéval et l’acoustique remarquable de l’église Saint-Louis, a vite fait d’attirer une petite bande de musiciens plutôt très parisiens… Menés tambours battants par Marie POULANGES, ces habitués des grandes salles, décident d’élire domicile à Montcabrier tous les ans pendant une semaine.

Dès lors, Marie POULANGES s’entoure…et bien ! Uniquement d’artistes de talents, la troupe en question est en effet issue de l’Orchestre de Paris. Le succès des premières années, les connaissances du milieu musical servent… On peut dire d’ailleurs que depuis, question concerts et programmes c’est une affaire qui roule . Mais ensuite ? Comment ça fonctionne un festival de grande musique à la campagne ? Et bien on s’équipe de bénévoles, beaucoup de bénévoles, à la fibre accueillante, doués d’une volonté à toute épreuve, généreux et débrouillards, des rois et reines de la convivialité. En 2026 le chant et le piano résonneront à nouveau à Montcabrier sans oublier les classiques cordes et bois qui seront galvanisés par la venue exceptionnelle du tuba et de l’accordéon, de quoi prévoir une programmation toujours originale et inédite.

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Le Bourg Montcabrier 46700 Lot Occitanie +33 5 65 24 67 11 8demontcabrier@gmail.com

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English :

The 8 de Montcabrier is a dynamic chamber music festival that has been promoting the emergence of classical music in the countryside for over 15 years

L’événement Festival du 8 de Montcabrier Montcabrier a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CVL Vignoble