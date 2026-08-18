Festival du cinéma québécois de Biscarrosse Cinéma Le Renoir 43 rue Jules Ferry Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Festival du cinéma québécois de Biscarrosse

Cinéma Le Renoir 43 rue Jules Ferry 43 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-10

Le Festival a pour ambition de faire découvrir et partager la culture et la richesse du cinéma québécois, ainsi que défendre la francophonie.

Notre programmation est réalisée par Monsieur Sylvain Garel, spécialiste du cinéma québécois en France.

Le public est invité à découvrir la création cinématographique québécoise, à travers des longs métrages, courts métrages et documentaires choisis pour leur qualité esthétique, leur audace et leur originalité, tout en les accompagnant d’échanges, de rencontres et de débats.

Un jury de renom se déplace à Biscarrosse pour remettre le prix du meilleur long métrage.

Des réalisatrices et réalisateurs québécois sont également présents pour défendre leur films et échanger avec le public après les projections.

Enfin, le Festival propose des ateliers gratuits et ouverts à tous. .

Cinéma Le Renoir 43 rue Jules Ferry 43 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 63 23 festivalcinequebecbisca@gmail.com

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English : Festival du cinéma québécois de Biscarrosse

L’événement Festival du cinéma québécois de Biscarrosse Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Grands Lacs