Informations pratiques

Rennes-le-Château

FESTIVAL DU CONTE DE RENNES-LE-CHATEAU

Rennes-le-Château Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Du haut de la colline, les histoires s’apprêtent à reprendre leur souffle… Le Festival du conte dévoile son programme !

Nous adressons notre profonde gratitude à toutes les conteuses et à tous les conteurs qui ont répondu à notre invitation avec générosité ainsi qu’au soutien moral et financier de la Mairie, Burgat TP, l’Escondida et le Jardin de Marie. Grâce à eux, les mots reprendront leur envol et les récits retrouveront le chemin des cœurs.

On vous donne rendez-vous, dernier week-end du mois d’Août pour célébrer la magie des contes, la force de la parole vivante et cette sagesse ancestrale qui, de génération en génération, continue d’éclairer nos chemins.

14h Marie Bunod-conte Familial, à partir de 6 ans

15h30 Babacar Mbaye-contes à partir de 8 ans

17h Le groupe des conteuses de l’Aude De plumes et d’écailles -Musical, à partir de 8 ans

20h Wilfried Delahaie et Olivier Martinez La Fratrie de Pitou .

Participation libre au chapeau pour tous les contes sauf le spectacle La fratrie de Pitou .

Gratuit pour les moins de 10 ans.

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Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie +33 7 68 50 15 96 champetreasso@gmail.com

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English :

From the top of the hill, the stories are getting ready to catch their breath… The Storytelling Festival unveils its program!

We extend our deepest gratitude to all the storytellers who so generously accepted our invitation, as well as to the City Hall, Burgat TP, L’Escondida, and Le Jardin de Marie. Thanks to them, words will take flight once more, and stories will find their way back into our hearts.

We look forward to seeing you on the last weekend of August to celebrate the magic of storytelling, the power of the spoken word, and that ancestral wisdom which, from generation to generation, continues to light our paths.

2:00 p.m.: Marie Bunod—Family Storytelling, ages 6 and up

3:30 p.m.: Babacar Mbaye—stories for ages 8 and up

5:00 p.m.: The Aude Storytellers’ Group “De plumes et d’écailles”—Musical, for ages 8 and up

8:00 p.m.: Wilfried Delahaie and Olivier Martinez—“La Fratrie de Pitou.”

Admission by donation (passing the hat) for all storytelling sessions except the show “La Fratrie de Pitou.”

Free for children under 10.

L’événement FESTIVAL DU CONTE DE RENNES-LE-CHATEAU Rennes-le-Château a été mis à jour le 2026-08-11 par