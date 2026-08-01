Informations pratiques

Rennes-le-Château

FESTIVAL DU CONTE DE RENNES-LE-CHATEAU

Rennes-le-Château Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Du haut de la colline, les histoires s’apprêtent à reprendre leur souffle… Le Festival du conte dévoile son programme !

Nous adressons notre profonde gratitude à toutes les conteuses et à tous les conteurs qui ont répondu à notre invitation avec générosité ainsi qu’au soutien moral et financier de la Mairie, Burgat TP, l’Escondida et le Jardin de Marie. Grâce à eux, les mots reprendront leur envol et les récits retrouveront le chemin des cœurs.

On vous donne rendez-vous, dernier week-end du mois d’Août pour célébrer la magie des contes, la force de la parole vivante et cette sagesse ancestrale qui, de génération en génération, continue d’éclairer nos chemins.

14h Sophie Quesne Gare à Malabar! -conte Familial, à partir de 6 ans

15h30 Christophe Hereau Sur un arbre conté RDV au JARDIN DE MARIE

17h Scène ouverte Tout public

Inscriptions par sms auprès de Guig’Ô au 06 72 83 28 46.

18h30 Apéro Contes conte & palabres tout public avec Guig’ô et Kamel Guennoun

Participation libre au chapeau pour tous les contes.

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Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie +33 7 68 50 15 96 champetreasso@gmail.com

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English :

From the top of the hill, the stories are getting ready to catch their breath… The Storytelling Festival unveils its program!

We extend our deepest gratitude to all the storytellers who so generously accepted our invitation, as well as to the City Hall, Burgat TP, L’Escondida, and Le Jardin de Marie. Thanks to them, words will take flight once more, and stories will find their way back into our hearts.

We look forward to seeing you on the last weekend of August to celebrate the magic of storytelling, the power of the spoken word, and that ancestral wisdom which, from generation to generation, continues to light our paths.

2:00 p.m.: Sophie Quesne “Gare à Malabar!”—Family storytelling, ages 6 and up

3:30 p.m.: Christophe Hereau “Sur un arbre conté”—Meet at the JARDIN DE MARIE

5:00 p.m.: Open Stage—All Ages

Register by text message with Guig’%D4 at: 06 72 83 28 46.

6:30 PM: Storytelling and Chat Open to all ages with Guig’%F4 and Kamel Guennoun

Donations welcome (pass the hat) for all storytelling sessions.

L’événement FESTIVAL DU CONTE DE RENNES-LE-CHATEAU Rennes-le-Château a été mis à jour le 2026-08-11 par