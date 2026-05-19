Voutré

Festival du Cyclotourisme 2026, avec la 87ème Semaine Fédérale du Cyclotourisme

Le Foirail Voutré Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 08:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Le Festival du Cyclotourisme, avec la 87ème Semaine fédérale, passe dans le Pays des Coëvrons le mercredi 5 août 2026.

Les parcours proposés permettront de sillonner notre belle campagne mayennaise, notamment celle du Pays des Coëvrons.

Départ du parcours de Saint-Denis du Maine, passage par Les grottes préhistoriques de Saulges , Sainte-Suzanne, classée parmi les Plus Beaux Villages de France, Saint-Georges-sur-Erve, Evron et sa majestueuse Basilique . Puis, direction Bais, la butte du Montaigu, et Jublains.

Vous êtes spectateur ou vous souhaitez participer.

Rejoignez nous sur le bord des routes ou au sein du peloton. L’inscription à la journée sera possible sur le point d’accueil d’Evron le jour J.

Venez nombreux. .

Le Foirail Voutré 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 95 41 sf2026.inscriptions@ffvelo.fr

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English :

The Festival du Cyclotourisme, with the 87th Semaine Fédérale, passes through the Pays des Coëvrons on Wednesday August 5, 2026.

L’événement Festival du Cyclotourisme 2026, avec la 87ème Semaine Fédérale du Cyclotourisme Voutré a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons