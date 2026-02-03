Festival du Film de Lama Lama

Festival du Film de Lama

Village Lama Haute-Corse

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-31

2026-07-25

Tout comme Cannes, le village de Lama a son Festival du Film.

Avec l’authenticité et la convivialité typique de la Balagne et de la Corse. Lama vous invite à fêter les 31 ans de ce rendez-vous international.

Village Lama 20218 Haute-Corse Corse +33 4 95 48 21 60 info@festilama.org

English : Lama’s movie festival

Like Cannes, the village of Lama has its own Film Festival.

With the authenticity and conviviality typical of Balagne and Corsica. Lama invites you to celebrate the 31st anniversary of this international event.

