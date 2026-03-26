Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Carré Curial Chambéry
Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Carré Curial Chambéry jeudi 23 avril 2026.
Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3
Carré Curial 67 place François Mitterrand Chambéry Savoie
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:30:00
fin : 2026-04-23 22:15:00
Date(s) :
2026-04-23
Le festival est itinérant dans les salles de cinéma, en France, mais aussi en Suisse. Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, qui parlent de bien d’autres sujets ! Les films se déroulent au Népal, en France, et dans les Alpes !
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Carré Curial 67 place François Mitterrand Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com
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English :
The festival travels to cinemas in France and Switzerland. It features films set against the backdrop of hiking, and about many other subjects! The films take place in Nepal, France and the Alps!
L’événement Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Chambéry a été mis à jour le 2026-03-23 par Grand Chambéry Alpes Tourisme
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