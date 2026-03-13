Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Cinéma UGC Cyrano, 7 Rue Rameau, 78000 Versailles Versailles

Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3

Cinéma UGC Cyrano, 7 Rue Rameau, 78000 Versailles Cinéma UGC Cyrano Versailles Versailles Yvelines

Tarif : 5 – 5 – EUR

-14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 20:00:00

fin : 2026-04-13 22:45:00

Date(s) :

2026-04-13

La Saison 3 du festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES arrive au printemps 2026!

Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes!

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Cinéma UGC Cyrano, 7 Rue Rameau, 78000 Versailles Cinéma UGC Cyrano Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

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English :

Season 3 of the HISTOIRES & CRAPAHUTES hiking film festival arrives in spring 2026!

It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories!

L’événement Festival du film de Rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Versailles a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil Départemental des Yvelines