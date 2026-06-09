Haut-Bocage

Festival du film Fauché

Lieu-dit La Chaussée Haut-Bocage Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Le Festival du Film Fauché fête sa deuxième édition !

Projetions sous chapiteau d’une dizaine de films indépendants francophones et internationaux, échanges, rencontres, concert en plein air…

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Lieu-dit La Chaussée Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 01 34 15 festivalfilmfauche@gmail.com

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English :

The Festival du Film Fauché celebrates its second edition!

Screenings of a dozen independent French and international films, discussions, meetings, open-air concert…

L’événement Festival du film Fauché Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme