Festival du film Fauché Haut-Bocage
Festival du film Fauché Haut-Bocage vendredi 24 juillet 2026.
Haut-Bocage
Festival du film Fauché
Lieu-dit La Chaussée Haut-Bocage Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Le Festival du Film Fauché fête sa deuxième édition !
Projetions sous chapiteau d’une dizaine de films indépendants francophones et internationaux, échanges, rencontres, concert en plein air…
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Lieu-dit La Chaussée Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 01 34 15 festivalfilmfauche@gmail.com
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English :
The Festival du Film Fauché celebrates its second edition!
Screenings of a dozen independent French and international films, discussions, meetings, open-air concert…
L’événement Festival du film Fauché Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme