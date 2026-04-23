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Festival Remp’Arts L’homme à la pomme Le bourg Haut-Bocage

Festival Remp’Arts L’homme à la pomme Le bourg Haut-Bocage mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Le bourg

Adresse : Eglise Saint-Denis

Ville : 03190 Haut-Bocage

Département : Allier

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 6 6 Tarif réduit Jeunes de 12 à 17 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants, personnes en situation de handicap

Haut-Bocage

Festival Remp’Arts L’homme à la pomme

Le bourg Eglise Saint-Denis Haut-Bocage Allier

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit
Jeunes de 12 à 17 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants, personnes en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28 21:30:00

Date(s) :
2026-07-28

Deux violoncelles, un violon, une chanteuse, trois artistes qui incarnent une galerie de personnages masculins bien d’aujourd’hui.
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Le bourg Eglise Saint-Denis Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72 

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English :

Two cellos, a violin, a singer, three artists embodying a gallery of contemporary male characters.

L’événement Festival Remp’Arts L’homme à la pomme Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-04-23 par Montluçon Tourisme

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