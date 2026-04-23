Festival Remp’Arts L’homme à la pomme Le bourg Haut-Bocage
Festival Remp’Arts L’homme à la pomme Le bourg Haut-Bocage mardi 28 juillet 2026.
Haut-Bocage
Festival Remp’Arts L’homme à la pomme
Le bourg Eglise Saint-Denis Haut-Bocage Allier
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Jeunes de 12 à 17 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants, personnes en situation de handicap
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28 21:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Deux violoncelles, un violon, une chanteuse, trois artistes qui incarnent une galerie de personnages masculins bien d’aujourd’hui.
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Le bourg Eglise Saint-Denis Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72
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English :
Two cellos, a violin, a singer, three artists embodying a gallery of contemporary male characters.
L’événement Festival Remp’Arts L’homme à la pomme Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-04-23 par Montluçon Tourisme