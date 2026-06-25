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Festival du film italien de Villerupt Mairie de Villerupt Villerupt

Festival du film italien de Villerupt Mairie de Villerupt Villerupt

Festival du film italien de Villerupt Mairie de Villerupt Villerupt vendredi 23 octobre 2026.

Lieu
Mairie de Villerupt
Adresse
5 avenue Albert Lebrun
Ville
54190 Villerupt
Département
Meurthe-et-Moselle
Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Tarif

Villerupt

Festival du film italien de Villerupt

Mairie de Villerupt 5 avenue Albert Lebrun Villerupt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-10-23

49ème édition du Festival du Film Italien.
Détails et programmation sur le site www.festival-villerupt.com.Tout public
  .

Mairie de Villerupt 5 avenue Albert Lebrun Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 89 40 22 

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English :

49th Italian Film Festival.
For details and the program, visit the website: www.festival-villerupt.com.

L’événement Festival du film italien de Villerupt Villerupt a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DU GRAND LONGWY