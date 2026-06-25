Festival du film italien de Villerupt Mairie de Villerupt Villerupt vendredi 23 octobre 2026.

Villerupt

Festival du film italien de Villerupt

Mairie de Villerupt 5 avenue Albert Lebrun Villerupt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-10-23

49ème édition du Festival du Film Italien.

Détails et programmation sur le site www.festival-villerupt.com.Tout public

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Mairie de Villerupt 5 avenue Albert Lebrun Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 89 40 22

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English :

49th Italian Film Festival.

For details and the program, visit the website: www.festival-villerupt.com.

L’événement Festival du film italien de Villerupt Villerupt a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DU GRAND LONGWY