Festival du Gardéschistan, Le Martinet, Le Martinet

Festival du Gardéschistan 8 et 9 mai Le Martinet Gard

Passeport 2 jours 25 € sur place (22 € en prévente – Hello Asso)

Visa Journalier 18 € sur place (16 € en prévente – Hello Asso)

Début : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-09T16:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Le Territoire Autonome du Gardeschistan Libre (TAGL), organise depuis 4 ans le festival du Gardeschistan. Sa mission ? Musique et délire ouverts à tous !

TAGL offre un monde alternatif, le temps d’un week-end, où l’on peut se lâcher, s’amuser, dans le respect des autres et du lieu.

Programmation éclectique pour cette 4ème édition avec 9 groupes :

Vendredi 8 mai Pipi Tornado – Jive Me – La Cafetera Roja

Samedi 9 mai Cocagne – Sophie les Bas bleus – Akèstéko – Goulamas’K

Camping gratuit pour les festivaliers et petit déjeuner offert

Le Martinet 30960 Le Martinet Le Martinet 30960 Gard Occitanie https://www.helloasso.com/associations/gardeschistan-libre/evenements/gardeschistan-2026

