Festival du Haut Limousin Concert Barbara et Romanelli Ferme de Villefavard Villefavard

Villefavard

Festival du Haut Limousin Concert Barbara et Romanelli

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09

2027 marque les 30 ans de la disparition de Barbara. Pour l’occasion, Roland Romanelli devient la voix des grands succès de Barbara, et nous fait découvrir la musique de chansons inédites servies par son accordéon et serties dans les arrangements, pour orchestre, par Sébastien Farge. .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival du Haut Limousin Concert Barbara et Romanelli

L’événement Festival du Haut Limousin Concert Barbara et Romanelli Villefavard a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin