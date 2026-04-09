FESTIVAL DU JEU DE RIEUMES 6E ÉDITION – Place d’Armes Rieumes

Rieumes

FESTIVAL DU JEU DE RIEUMES 6E ÉDITION –

Place d’Armes HALLE AUX MARCHANDS Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Festival du jeu de Rieumes est le premier festival ludique du pays sud toulousain.

Venez jouer dans un cadre familial et intergénérationnel avec l’ensemble des acteurs ludiques pour partager avec vous leur passion.

Cette édition se déroulera au coeur de la ville sous la magnifique Halle vitrée.

Édition 2026 en détails

L’Éclosion a eu lieu les Dragons sont à Rieumes !

L’attente est terminée… et le danger est réel. Après des mois de mystère, les œufs de dragon ont éclos au cœur de la ville de Rieumes, annonçant une édition du Festival du Jeu comme nulle autre ! Nous vous invitons à l’événement le plus brûlant de l’année, où les flammes du jeu vont s’allumer.

La cité a été envahie ! Venez découvrir comment les légendes prennent vie à travers des centaines de jeux des jeux de plateau monumentaux, des défis de réflexion, des wargames tactiques et bien plus encore.

Rendez-vous à Rieumes pour le Festival du Jeu ! Attention Ne venez pas sans votre armure… et surtout, sans votre meilleure stratégie !

Les Épreuves pour sauver le Royaume

Le Festival est la seule zone de résistance, offrant des défis pour forger la prochaine génération de héros

L’Arsenal des Héros Venez prendre les armes et apprendre les tactiques ! Nos gentils animateurs sont là pour vous expliquer des centaines de jeux prêts à jouer.

La Bibliothèque des Sages Découvrez les parchemins secrets dans notre ludothèque, enrichie chaque jour par la présence de talentueux auteurs et créateurs de jeux.

Les Champs de Bataille Rejoignez les Orks en stock pour des quêtes épiques de jeu de rôle, ou lancez-vous dans l’initiation aux jeux de figurines avec la tactique brûlante de Bolt Action !

L’Antre du Vieux Sage (Nouveauté !) Plongez dans les souvenirs des âges passés avec notre zone de rétro-vidéo game !

Missions, Mystères et Périls

L’Évasion Draconique Tentez de vous échapper de notre escape game avant que les flammes ne vous atteignent.

La Grande Quête (Rallye) Participez à notre traditionnel rallye pour dénicher les trésors cachés de Rieumes.

Le Mystère de l’Ombre Terminez la soirée par une Murder Party où vous devrez démasquer le traître allié aux dragons !

Pour tous les Âges et toutes les Guildes

L’École des Écuyers Des tables de jeux dédiées aux enfants (à partir de 6 ans).

L’Atelier du Héraut Apprenez les secrets de l’initiation à la peinture de figurines.

La Faveur du Destin Tentez de remporter des jeux offerts par nos généreux sponsors !

Le Marché des Artisans Visitez les boutiques pour vous équiper avant le combat.

Ravitaillement Buvette et crêpes sur place pour reprendre des forces entre deux combats acharnés contre les créatures ailées.

Rejoignez la résistance ! L’avenir de Rieumes est entre vos mains… et vos dés ! .

Place d’Armes HALLE AUX MARCHANDS Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie lantre2jeux@gmail.com

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English :

The Rieumes Game Festival is the first game festival in southern Toulouse.

Come and play in a family and intergenerational setting, with all the players sharing their passion.

This year’s event will take place in the heart of the town, in the magnificent Halle vitrée.

L’événement FESTIVAL DU JEU DE RIEUMES 6E ÉDITION – Rieumes a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE