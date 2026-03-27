SALON DES VINS & SPIRITUEUX DE RIEUMES Place d’Armes Rieumes

SALON DES VINS & SPIRITUEUX DE RIEUMES

Place d’Armes HALLE AUX MARCHANDS Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Salon des Vins & Spiritueux de Rieumes réunit depuis 12 ans déjà des vignerons de toute la France ainsi que des maisons de spiritueux. Chaque année plus d’une vingtaine d’exposants vous font découvrir le fruit de leur travail.

Ce salon organisé par La Cave Le Petit Grain est un reflet de l’offre du magasin tout au long de l’année. Notre magasin propose les vins & spiritueux de quelques 110 vignerons. Chaque année, ils viennent à votre rencontre, pour un grand moment de partage, de convivialité, de belles dégustations et de bonnes affaires.

Infos Pratiques

L’entrée sur le salon sera libre.

Ouverture de 10h à 20h.

Des verres seront consignés 3€ à l’entrée pour la dégustation.

Service restauration de 11h30 à 14h00.

Chariots disponibles pour vous aider à la sortie.

Conseils et Informations 05 61 91 58 40

contact@cavelepetitgrain.fr .

Place d’Armes HALLE AUX MARCHANDS Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 58 40 contact@cavelepetitgrain.fr

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English :

The Salon des Vins & Spiritueux de Rieumes has been bringing together winemakers and spirits houses from all over France for the past 12 years. Every year, over twenty exhibitors showcase the fruits of their labor.

L’événement SALON DES VINS & SPIRITUEUX DE RIEUMES Rieumes a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE