Rieumes

CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA SPORT BOULES 2026

PLACE DU FOIRAIL Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Championnat de France Para Sport Boules

our participer aux championnats de France de Para Sport-Boules Adapté, les

joueurs doivent avoir une licence LOISIR ou COMPETITION auprès de la FFSB avec le volet

Para Sport-Boules. .

PLACE DU FOIRAIL Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie

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English :

French Para Sport Boules Championship

L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA SPORT BOULES 2026 Rieumes a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE