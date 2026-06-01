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CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA SPORT BOULES 2026 Rieumes

CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA SPORT BOULES 2026 Rieumes

CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA SPORT BOULES 2026 Rieumes samedi 27 juin 2026.

Adresse : PLACE DU FOIRAIL

Ville : 31370 Rieumes

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Rieumes

CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA SPORT BOULES 2026

PLACE DU FOIRAIL Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

Championnat de France Para Sport Boules
our participer aux championnats de France de Para Sport-Boules Adapté, les
joueurs doivent avoir une licence LOISIR ou COMPETITION auprès de la FFSB avec le volet
Para Sport-Boules.   .

PLACE DU FOIRAIL Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

French Para Sport Boules Championship

L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA SPORT BOULES 2026 Rieumes a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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