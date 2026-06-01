CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA SPORT BOULES 2026 Rieumes
CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA SPORT BOULES 2026 Rieumes samedi 27 juin 2026.
Rieumes
CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA SPORT BOULES 2026
PLACE DU FOIRAIL Rieumes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Championnat de France Para Sport Boules
our participer aux championnats de France de Para Sport-Boules Adapté, les
joueurs doivent avoir une licence LOISIR ou COMPETITION auprès de la FFSB avec le volet
Para Sport-Boules. .
PLACE DU FOIRAIL Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie
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English :
French Para Sport Boules Championship
L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA SPORT BOULES 2026 Rieumes a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE