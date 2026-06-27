FÊTE DES ASSOCIATIONS Allées de la Libération Rieumes

samedi 12 septembre 2026 · Allées de la Libération · Rieumes

Informations pratiques

Rieumes

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Allées de la Libération ALLÉES DE LA LIBÉRATION Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Fête des associations le samedi 12 septembre

Buvette et restauration sur place .

Allées de la Libération ALLÉES DE LA LIBÉRATION Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 80 25

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English :

Community Organizations Fair on Saturday, September 12

L’événement FÊTE DES ASSOCIATIONS Rieumes a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE