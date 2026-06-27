FÊTE DES ASSOCIATIONS Allées de la Libération Rieumes
samedi 12 septembre 2026 · Allées de la Libération · Rieumes
Informations pratiques
Rieumes
FÊTE DES ASSOCIATIONS
Allées de la Libération ALLÉES DE LA LIBÉRATION Rieumes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Fête des associations le samedi 12 septembre
Buvette et restauration sur place .
Allées de la Libération ALLÉES DE LA LIBÉRATION Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 80 25
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English :
Community Organizations Fair on Saturday, September 12
L’événement FÊTE DES ASSOCIATIONS Rieumes a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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