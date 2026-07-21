FETE DE LA SAINT GILLES CENTRE VILLE Rieumes

Informations pratiques

Rieumes

FETE DE LA SAINT GILLES

CENTRE VILLE Allées de la Libération Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-07

Date(s) :

2026-09-03

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA SAINT-GILLES

Du 3 au 7 septembre 2026, préparez-vous à vivre 5 jours de folie, de partage et de convivialité ! ✨

Au programme cette année des concerts, des animations sportives, une fête foraine survoltée et, bien sûr, de grands moments de gourmandise. Découvrez les grands rendez-vous à ne pas manquer .

CENTRE VILLE Allées de la Libération Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie accueil@ville-rieumes.fr

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English :

DISCOVER THE PROGRAM FOR THE SAINT-GILLES FESTIVAL

L’événement FETE DE LA SAINT GILLES Rieumes a été mis à jour le 2026-07-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE