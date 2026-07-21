FETE DE LA SAINT GILLES CENTRE VILLE Rieumes
jeudi 3 septembre 2026 · CENTRE VILLE · Rieumes
Informations pratiques
Rieumes
FETE DE LA SAINT GILLES
CENTRE VILLE Allées de la Libération Rieumes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-09-03
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA SAINT-GILLES
Du 3 au 7 septembre 2026, préparez-vous à vivre 5 jours de folie, de partage et de convivialité ! ✨
Au programme cette année des concerts, des animations sportives, une fête foraine survoltée et, bien sûr, de grands moments de gourmandise. Découvrez les grands rendez-vous à ne pas manquer .
CENTRE VILLE Allées de la Libération Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie accueil@ville-rieumes.fr
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English :
DISCOVER THE PROGRAM FOR THE SAINT-GILLES FESTIVAL
L’événement FETE DE LA SAINT GILLES Rieumes a été mis à jour le 2026-07-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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