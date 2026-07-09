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AGENDA · Rieumes

DON DE SANG Rieumes

mercredi 12 août 2026 · Rieumes

DON DE SANG Rieumes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
HALLE AUX MARCHANDS
Ville
31370 Rieumes
Département
Haute-Garonne
Tarif

Rieumes

DON DE SANG

HALLE AUX MARCHANDS Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

DON DE SANG à la HALLE AUX MARCHANDS de Rieumes
Rendez vous le 12 Août pour le don de sang   .

HALLE AUX MARCHANDS Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

BLOOD DRIVE at the HALLE AUX MARCHANDS in Rieumes

L’événement DON DE SANG Rieumes a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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