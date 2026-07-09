AGENDA · Rieumes
DON DE SANG Rieumes
mercredi 12 août 2026 · Rieumes
Informations pratiques
Rieumes
DON DE SANG
HALLE AUX MARCHANDS Rieumes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
DON DE SANG à la HALLE AUX MARCHANDS de Rieumes
Rendez vous le 12 Août pour le don de sang .
HALLE AUX MARCHANDS Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie
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English :
BLOOD DRIVE at the HALLE AUX MARCHANDS in Rieumes
L’événement DON DE SANG Rieumes a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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