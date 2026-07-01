Festival Coeur Estival – Concert Que Tengo, Rieumes, Rieumes

Informations pratiques

Festival Coeur Estival – Concert Que Tengo Samedi 22 août, 21h00 Rieumes Haute-Garonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T21:00:00+02:00 – 2026-08-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T21:00:00+02:00 – 2026-08-22T23:00:00+02:00

Figure émergente de la scène actuelle, Que Tengo est une machine avec un vrai cœur qui bat pour porter l’énergie et l’émotion de sa magnétique chanteuse hispano-marocaine Ámbar Gonzalez Bouab.

Ce quartet délivre un cocktail détonnant de musiques afrolatines et urbaines où la cumbia, la rumba et le soukous rencontrent la lourdeur du hip-hop et la puissance lyrique de la chanson. Partout et toujours, un seul objectif : celui d’une musique du monde sans démarcation. Des peaux, des cordes, des touches et des voix pour un son 100% fait main.

Mais pas seulement !

Chantés en espagnol, en français et en arabe, les textes engagés sont chargés aussi bien de lucidité que d’espoir, de tristes constats que de rêves éveillés. Une voix qui s’élève en quête d’humanité, de conscience et de responsabilité sociale : une musique facile à danser, riche à penser.

Rieumes Rieumes Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/prochainement-a-la-maison-de-la-terre/ »}]

Musique Afro latine concert festival