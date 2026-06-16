COEUR ESTIVAL Rieumes

Rieumes

COEUR ESTIVAL

DANS LE VILLAGE Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Cette commune très vivante, forte de son patrimoine historique, affiche un dynamisme qui rythme la vie de ses habitants tout au long de l’année. La halle de Rieumes, inscrite au titre des monuments historiques en 2004, est le signe de sa richesse historique et locale.

Entourée de paysages vallonnés, la commune apparait sublimée par son environnement, constitué de deux zones naturelles de grand intérêt. La nature environnante renforce ce cadre de vie attrayant.

Rieumes allie vitalité et qualité de vie dans un cadre agréable et convivial. Une escale où le territoire se vit et se partage.

INFOS PRATIQUES

Gratuit l’ensemble du festival est accessible à tous gratuitement (hors restauration et buvette)

Inscriptions et renseignements (spectacles, animations, restauration) 05 62 02 01 79

Transports dans une considération environnementale, nous privilégions la mobilité douce en mettant en place du covoiturage

Accessibilité le festival Cœur Estival est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Des aménagements spécifiques ont été prévus sur le site pour garantir confort et sécurité (chemins accessibles, zones de repos, sanitaires adaptés, etc.). Afin de mieux accueillir toutes les personnes en situation de handicap (sensoriel, cognitif, psychique, etc.), nous vous invitons à contacter l’équipe organisatrice pour nous faire part de vos besoins spécifiques.

Replis en cas d’intempéries, des replis seront prévus, dans la mesure du possible, pour les animations, spectacles et concerts

Repas apporter vos couverts .

DANS LE VILLAGE Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79

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English :

This vibrant town, with its rich historical heritage, exudes a vitality that shapes the lives of its residents throughout the year. The Rieumes market hall, designated a historic monument in 2004, stands as a testament to its rich local history.

L’événement COEUR ESTIVAL Rieumes a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE