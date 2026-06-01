VOYAGE SONORE ONIRIQUE- L’UNIVERS DE WETWOOD LA GRELINETTE Rieumes

Rieumes

VOYAGE SONORE ONIRIQUE- L’UNIVERS DE WETWOOD

LA GRELINETTE 140 Avenue de la Forêt Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Profondeur, voyage sonore onirique pour un public allongé

Se laisser border dans un écrin de velours en laissant doucement tomber ses paupières au son d’une voix suave et androgyne.

Contribution volontaire.

repas sur réservation 06 29 40 41 56 .

LA GRELINETTE 140 Avenue de la Forêt Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 29 40 41 56 sophie@oasisdepoulart.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Depth, a dreamlike sound journey for a reclining audience

L’événement VOYAGE SONORE ONIRIQUE- L’UNIVERS DE WETWOOD Rieumes a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE