Festival du jeu et du jouet jeux intergénérationnels Familles Rurales Gavray-sur-Sienne
mercredi 18 novembre 2026 · Familles Rurales · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
Festival du jeu et du jouet jeux intergénérationnels
Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 14:00:00
fin : 2026-11-18 17:00:00
Date(s) :
2026-11-18
Venez jouer en famille ou entre amis aux jeux de société. .
Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com
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English : Festival du jeu et du jouet jeux intergénérationnels
L’événement Festival du jeu et du jouet jeux intergénérationnels Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme
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