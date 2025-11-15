Festival du jeu LudOcéan Salle des fêtes Clohars-Carnoët

Festival du jeu LudOcéan

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

Jeux de rôles, jeux de cartes, jeux de société pour tous, des jeux vidéos, des invités (auteurs de jeux, illustrateurs, associations…), des tournois, un camp de GN, du Trollball, des jeux sportifs, un concours de costumes et plus encore.

Différents lieux de RDV salle des fêtes, salle des sports, la longère…

Programme complet à venir. .

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 09 79 78

