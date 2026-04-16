La Gaillarde

Festival du Lin Atelier Teinture et Impression végétale

Grange des dîmes La Gaillarde Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Ateliers dans le cadre du festival du lin Teinture et Impression végétale

Venez imprimer et colorer un foulard en soie avec des plantes, fleurs et poudres végétales.

Vous découvrirez la magie des plantes tinctoriales et la méthode pour obtenir une impression durable.

Nous utiliserons la technique de l’ecoprint ou impression botanique, méthode ludique, poétique, entièrement naturelle accessible à tous à partir de 10 ans.

Vous obtiendrez des résultats uniques et surprenants !

Nombre de places limité 10 max

Tarif 46 € pour les adultes; 40€ pour les 10-17 ans

Matériel Fourni Foulard en soie Habotaï 55x55cm

Sur réservation mylenecauchefer@gmail.com

Le samedi et le dimanche 10h30 à 12h à la grange des dîmes. .

Grange des dîmes La Gaillarde 76740 Seine-Maritime Normandie mylenecauchefer@gmail.com

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English : Festival du Lin Atelier Teinture et Impression végétale

L’événement Festival du Lin Atelier Teinture et Impression végétale La Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre