Festival du Lin Expositions La Gaillarde

La Gaillarde

Festival du Lin Expositions

Grange des dîmes Salle St Roch chapelle Sainte Marguerite La Gaillarde Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Expositions dans le cadre du festival du lin

Horaires des expositions de 10h à 18h30

> La grange des dîmes Mylène CAUCHEFER les gardiennes

Pour le festival, l’artiste présente Les Gardiennes une installation textile immersive utilisant teinture végétale, encre et effets d’aquarelle. Cette structure interroge notre monde intérieur et notre rapport au vivant. Le temple devient un espace symbolique un sanctuaire intime, gardé par des figures féminines, protectrices de la nature et de notre psyché.

Artiste textile et coloriste végétale, Mylène Cauchefer explore dans son travail les liens sensibles entre le textile, la couleur et le vivant. Elle observe comment la nature nous traverse, habite notre âme et nourrit nos imaginaires. Le tissu est son matériau, assemblé, drapé ou flottant tel un étendard, elle en explore l’expressivité et lui invente un langage.

> Salle Saint Roch Noé Paper

Noé paper édite ses motifs et illustrations sur du linge de maison en lin, sur des affiches tirages d’art, sur du

papier peint et sur des paper bags. Le linge de maison de Noé Paper Lin au mètre pour ameublement, fauteuil, rideaux, coussins, nappes, chemins de table, tentures murales.

Le linge de maison en lin est cultivé en France et tissé en Belgique et imprimé par leur soin en sérigraphie.

En tant qu’éditeur et imprimeur, Noé paper peut personnaliser toutes ses créations.

Venez découvrir leur procédé d’impression par des démonstrations de sérigraphies tous les jours.

Vendredi, samedi, dimanche à 10h et à 14h Démonstration de sérigraphie sans réservation et Gratuit

> Chapelle Sainte Marguerite Laurence BERNARD

Dans mon atelier situé à Audierne tout près de la Pointe du Raz, je peins la fluidité, la douceur et la délicatesse sur de longues lés de toile de lin ou de chanvre datant du XIXe siècle. A travers une pratique où peinture et textile s’entrelacent

je tente de saisir l’éphémère et l’intemporel des flux des eaux, des mouvements des poissons, des reflets du ciel à la surface de l’eau.

Je choisis chaque toile pour son histoire, sa texture. Le textile usé devient transparent par endroit, les points de reprise forment des petites cicatrices. C’est à partir de cette matière première qu’avec mes pinceaux je plonge dans le mouvement. Puis vient le fil rouge, la dernière touche les points de broderie rehaussent le trait du pinceau.

Ce que l’eau murmure aux pieds Pour voir l’exposition de plus prêt, vous devrez enlever vos chaussures ! .

Grange des dîmes Salle St Roch chapelle Sainte Marguerite La Gaillarde 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 25 20 contact@allianceetculture.fr

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English : Festival du Lin Expositions

L’événement Festival du Lin Expositions La Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre