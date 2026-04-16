Festival du Lin Défilé de mode Saint-Pierre-le-Viger
Festival du Lin Défilé de mode Saint-Pierre-le-Viger samedi 4 juillet 2026.
Saint-Pierre-le-Viger
Festival du Lin Défilé de mode
Saint-Pierre-le-Viger Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre du festival du lin, le défilé est toujours très attendu .
2 défilés 17h et 20h
Cette année, le défilé de mode se déroulera dans un espace couvert à Saint-Pierre-Le-Viger
Tarif 6 €, nombre de places limité réservation sur www.festivaldulin.org
Créateurs Adélie FOND, Alchymia, Anne Fo Création, Art Métisse, Aélia GAUDIN, Atelier B, BOSQUAIN, Celia DEFONTAINE, Centre social Apostrophe, Froufrou et Capucine, Hugo GUILLOT, JBM Création, Les mariées d’Aline, Mon XIXeme, …
Coordination artistique
Pauline MICHEL dirigeante de l’Agence FEELING et UNITECH EVENTS avec la participation d’Artistes et Modèles en Seine et JG Models
Site accessible aux PMR. .
Saint-Pierre-le-Viger 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 25 20 contact@allianceetculture.fr
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English : Festival du Lin Défilé de mode
L’événement Festival du Lin Défilé de mode Saint-Pierre-le-Viger a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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