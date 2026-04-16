Festival du Lin Visite d’usine Terre de lin Terre de Lin Saint-Pierre-le-Viger

Saint-Pierre-le-Viger

Festival du Lin Visite d’usine Terre de lin

Terre de Lin 605, route de la vallée Saint-Pierre-le-Viger Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Située en plein coeur d’un terroir unique pour la production mondiale de lin textile de qualité, l’usine “Terre de Lin” vous ouvre ses portes pour vous présenter les différentes étapes de la transformation de cette fibre naturelle. La coopérative représente 15 % de la production mondiale de lin. Elle est l’acteur majeur de l’amont de la filière lin textile.

Poussez les portes de l’usine et découvrez des savoir-faire uniques partant de la production agricole au ruban prêt à être filé et expédié dans le monde entier.

Départ des visites samedi et dimanche

9H 10H 11h 14h 15H 16h

Nombre de places limité, pas de réservation Se présenter au moins 10 minutes avant chaque départ

RDV Parking sur le site du teillage, Hangar en haut de la Route du Lin .

Terre de Lin 605, route de la vallée Saint-Pierre-le-Viger 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 25 20 contact@allianceetculture.fr

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English : Festival du Lin Visite d’usine Terre de lin

L’événement Festival du Lin Visite d’usine Terre de lin Saint-Pierre-le-Viger a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre