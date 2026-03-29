Festival du Livre de Paris dans les bibliothèques parisiennes

Les rencontres se tiendront le vendredi 17 avril à 19 heures et réuniront Yasmina Khadra (à la Médiathèque James Baldwin), Agnès Desarthe (à la Médiathèque Virginia Woolf), Andreï Kourkov (à la Bibliothèque Robert Sabatier) et Claudie Hunzinger (à la Bibliothèque Andrée Chedid).

Gratuites, les rencontres en bibliothèques nécessitent une inscription préalable directement sur le site du Festival.

Le Prix des lectrices et des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris sera remis le samedi 18 avril à 14 heures dans l’espace Agora du Grand Palais.

Chaque année, le Festival étend sa programmation Hors les Murs dans les bibliothèques parisiennes à travers une série de rencontres. Découvrez le programme !

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T21:00:00+02:00



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